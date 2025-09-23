L' uomo che sconfisse il boogie | omaggio a Secondo Casadei sul palco dell' Alighieri
S’intitola “L’uomo che sconfisse il boogie” il documentario di Davide Cocchi del 2006 dedicato a come Secondo Casadei seppe ripristinare il primato del liscio in sala da ballo dopo l’invasione dei generi d’oltreoceano nell’immediato dopoguerra.Quest’autunno, l’espressione con cui i giornali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
A Teatro Alighieri un omaggio a Secondo Casadei, l'uomo che sconfisse il Boogie con Moreno il Biondo e l'Orchestra Grande Evento e la Dino Gnassi Big Band
