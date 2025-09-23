L’ultramaratona Compagnucci è terza nella gara di 24 ore

La maratona è iniziata alle 10 di sabato scorso a Verona e si è conclusa domenica 24 ore dopo nella stessa città con l’appignanese Natascia Compagnucci che si è tolta un’altra soddisfazione, e non solo per il terzo posto assoluto. "È stato un risultato inaspettato – dice la maratoneta tesserata per l’Acli Macerata – in una ultramaratona a cui mi sono affacciata con la curiosità di sperimentare il mio corpo, le sue reazioni, la resistenza". In 24 ore ha percorso 156 km e 900 metri, ma non è nuova a imprese simili. "A Berlino in 23 ore e 15 minuti ho tagliato il traguardo percorrendo 161 km". Il fatto è che la Lupatotissima si effettua su un circuito di un chilometro e mezzo da ripetere per 24 ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

