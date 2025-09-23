L’ultima di Salvini | Io divisivo? Anche Berlusconi Trump e Gesù Cristo lo sono

“Dire queste cose è divisivo? Probabilmente. Berlusconi era divisivo? Sì. Trump lo è? Sì. Gesù Cristo ai tempi era divisivo? Sì, infatti hanno scelto l’altro”. È questa l’ultima uscita del leader della Lega, Matteo Salvini, che, dal palco di Pesaro dove si trovava per la campagna elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli, si è paragonato (tra gli altri) anche a Gesù. “Gli unici che non sono divisivi sono quelli che non dicono niente, non esprimono niente. Gli inutili non sono divisivi”, ha proseguito parlando della sua posizione in merito al riconoscimento dello Stato di Palestina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

