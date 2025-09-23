L’ultima crociata di Trump contro la scienza | Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo

L’ultima crociata di Trump è contro il paracetamolo assunto in gravidanza che, a suo dire, sarebbe la causa dell’autismo nei bambini. In una conferenza stampa che si è tenuta alla Casa Bianca, infatti, il presidente statunitense ha ripetuto più volte alle donne incinte di “non prendere il Tylenol”. Il tycoon ha dichiarato: “Assumere Tylenol non fa bene, va bene, lo dico. Non fa bene. Per questo motivo, si raccomanda vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario. Ad esempio, in caso di febbre estremamente alta che si ritiene di non poter sopportare”. 🔗 Leggi su Tpi.it

