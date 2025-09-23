L’ultima crociata della sinistra in favore del cibo scaduto | Ignorate la scadenza la pasta si può mangiare con gli insetti

Una farfallina nella pasta? “Tanto, si bolle, e gli insetti saranno la dieta del futuro”. Il tonno in scatola scaduto da cinque anni? “Era buonissimo”. Garantisce Andrea Segrè, Consigliere speciale del Sindaco di Bologna Lepore per le Politiche alimentari urbane e metropolitane. In una curiosa intervista a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera, in vista della Giornata mondiale degli sprechi alimentari del 29 settembre, l’agroeconomista che ha ispirato la Legge Gadda e fondato Last Minute Market, racconta la sua crociata e i dati sull’Italia sprecona. «Negli ultimi dodici mesi, abbiamo buttato 28,9 chili di cibo a testa, pari a 7,46 miliardi di euro», sostiene Segrè, citando i dati del suo Osservatorio Waste Watcher. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultima crociata della sinistra in favore del cibo scaduto: “Ignorate la scadenza, la pasta si può mangiare con gli insetti”

