Lula all' Onu | Forze antidemocratiche vogliono piegare le istituzioni
New York (Nazioni Unite), 23 set. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha denunciato all'Onu la minaccia di "forze antidemocratiche" che cercano di "soggiogare le istituzioni", dopo essere stato preso di mira da un presunto complotto golpista orchestrato dal suo predecessore Jair Bolsonaro, condannato in Brasile a 27 anni di carcere. Nel suo discorso all'Assemblea generale, Lula ha affermato che "in tutto il mondo, forze antidemocratiche cercano di soffocare le libertà", ribadendo che "la democrazia e la sovranità del Brasile non sono negoziabili". Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno reagito duramente alla condanna di Bolsonaro, imponendo dazi del 50% su vari prodotti brasiliani e sanzioni a magistrati e funzionari, tra cui il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lula - forze
#BITTI, #LULA E #ONANÌ ADEGUANO I PUC AL PROGETTO DI EINSTEIN TELESCOPE OGGI PROTAGONISTA A #NUORO DI #SHARPER-NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI Piani urbanisti da adeguare al progetto di Einstein - facebook.com Vai su Facebook
Lula all'Onu: Forze antidemocratiche vogliono piegare le istituzioni.
Lula all'Onu: "Forze antidemocratiche vogliono piegare le istituzioni" - Nel suo discorso all'Assemblea generale, Lula ha affermato che "in tutto il mondo, forze antidemocratiche cercano di soffocare le libertà", ribadendo che "la democrazia e la sovranità del Brasile non ... Segnala libero.it