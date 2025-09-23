Luke Cage sta tornando nell’MCU? L’attore da degli indizi ai fan

Dopo aver snobbato un potenziale ritorno sul piccolo schermo nei panni di Luke Cage, sembra che Mike Colter abbia cambiato idea sul ritorno del suo ruolo con Daredevil: Born Again, che si prepara per la seconda stagione. Dopo essere apparso originariamente in Jessica Jones, prima di ottenere il suo spin-off, e poi riapparso in The Defenders, sembra che rivedremo Luke Cage sugli schermi televisivi molto presto. A marzo, Colter aveva dichiarato riguardo a un possibile ritorno nell’MCU: “ Ho ancora delle speranze. Non ci penso più. Credo che ci sia sempre tempo. Non credo sia impossibile. Tutto può succedere “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Luke Cage sta tornando nell’MCU? L’attore da degli indizi ai fan

In questa notizia si parla di: luke - cage

Avengers: Doomsday, “Luke Cage” usato come nome in codice per [SPOILER]

Luke Cage pronto al ritorno: Mike Colter tornerà nel MCU con Daredevil Born Again?

Luke Cage: Mike Colter parla del suo possibile ingresso nel MCU

Ospite del Edmonton Expo, Mike Colter ha ironicamente commentato la possibilità di tornare ad interpretare Luke Cage nell’MCU: «Non so perché la gente continua a chiedermelo. Non ci sono segnali riguardo una cosa del genere… non è che hanno appen - facebook.com Vai su Facebook

FUA SE VIENE LUKE CAGE EN DAREDEVIL BORN AGAIN - X Vai su X

Daredevil: Rinascita, avete notato questo riferimento a Luke Cage nel MCU nel trailer?; Luke Cage, 5 punti per prepararsi alla seconda stagione; Jessica Jones torna in azione: Krysten Ritter sul set con Charlie Cox in Daredevil: Born Again 2.

Luke Cage: Mike Colter parla del suo possibile ingresso nel MCU - Mike Colter accenna al ritorno di Luke Cage nel MCU dopo Daredevil: Rinascita. Da cinefilos.it

Marvel sta pensando di riportare indietro anche Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist? - Con il ritorno del Matt Murdock di Charlie Cox in Daredevil: Rinascita, Brad Winderbaum, responsabile della sezione Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha condiviso un ... Scrive movieplayer.it