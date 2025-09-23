Luis Henrique il retroscena svelato da Gazzetta | L’Inter lo ha acquistato solo perché…

Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato dal Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus, ha convinto con una prestazione positiva contro il Sassuolo, mettendo in mostra spunti e dribbling che potrebbero essere preziosi per Cristian Chivu nel corso di questa stagione. Il rendimento in crescendo del giocatore dà un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri, che fino a qualche settimana fa lo percepivano come un elemento ancora da inserire nel gruppo. La partita contro i neroverdi ha evidenziato la sua capacità di crearsi spazio e di proporsi in fase offensiva, caratteristiche che diventano fondamentali per il gioco della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it