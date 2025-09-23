Luis Enrique rifiuta di usare Ballon d’Or come scusa per la sconfitta di Marsiglia

2025-09-23 00:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Luis Enrique ha respinto l’idea che la cerimonia Ballon d’Or sia stata una distrazione dopo che Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta a sorpresa con Marsiglia a Le Classique. Il PSG non aveva perso una partita in trasferta a Marsiglia dal 2011, ma questa volta è rimasto sbalordito allo Stade Velodrome, con l’intestazione del quarto minuto di Nayaf Aguerd che ha dimostrato abbastanza per i padroni di casa per rivendicare il bottino. Il gioco era stato respinto un giorno da domenica a causa di avvertimenti di tempesta nel sud della Francia, il che significa che si è scontrato con la cerimonia del pallone a Parigi, in cui il loro ferito in avanti Ousmane Dembele è stato nominato il miglior giocatore maschile del pianeta, con il PSG che ha vinto il premio Club of the Year e Luis Enrique sostenendo che Johan Cruyff Trophy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com