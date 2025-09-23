Luis Enrique rifiuta di usare Ballon d’Or come scusa per la sconfitta di Marsiglia
2025-09-23 00:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Luis Enrique ha respinto l’idea che la cerimonia Ballon d’Or sia stata una distrazione dopo che Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta a sorpresa con Marsiglia a Le Classique. Il PSG non aveva perso una partita in trasferta a Marsiglia dal 2011, ma questa volta è rimasto sbalordito allo Stade Velodrome, con l’intestazione del quarto minuto di Nayaf Aguerd che ha dimostrato abbastanza per i padroni di casa per rivendicare il bottino. Il gioco era stato respinto un giorno da domenica a causa di avvertimenti di tempesta nel sud della Francia, il che significa che si è scontrato con la cerimonia del pallone a Parigi, in cui il loro ferito in avanti Ousmane Dembele è stato nominato il miglior giocatore maschile del pianeta, con il PSG che ha vinto il premio Club of the Year e Luis Enrique sostenendo che Johan Cruyff Trophy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: luis - enrique
Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno
Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente
Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro
ULTIM'ORA Pallone d'Oro, miglior allenatore: Luis Enrique #SkySport #BallonDor - X Vai su X
Questa sera si assegna il Pallone d'Oro 2025: tra polemiche e possibili colpi di scena, Luis Enrique non ha alcun dubbio su chi dovrà vincere il premio #Dembele #LamineYamal #BalondOr #Rompipallone - facebook.com Vai su Facebook
Gramellini su Luis Enrique e la figlia Xania: “Di fronte a un dolore così, conta come reagisci”; Mondiale per Club, Luis Enrique: È un piacere giocare contro il Real Madrid; Calciomercato Juventus: i dettagli sul gran rifiuto di Thuram al Psg.
Champions League, Luis Enrique: 'Pronti al bis e a fare la storia' - Vogliamo continuare a scrivere la storia, sarà molto difficile ma dobbiamo essere ambiziosi e pensare a come migliorarci. Secondo ansa.it
Luis Enrique spiega senza giri di parole perché è stato lui a cacciare Donnarumma dal PSG - Com'è possibile che una squadra reduce da un leggendario Triplete metta alla porta – frase gentile al posto del termine giusto "cacciare" – uno dei pilastri che ha reso possibile quei trionfi? Da fanpage.it