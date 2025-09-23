L' ufficio postale riapre dopo i lavori di ammodernamento
Riapre al pubblico l'ufficio postale di Villa di Briano, in via Abele Sapio 10. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis-Casa dei.
Si spaccia per direttore ufficio postale e si fa dare 8mila euro
Rapina sventata all’ufficio postale al Vomero: indagini in corso per individuare i responsabili
San Mango sul Calore, cade l’accusa di peculato: riformata la condanna alla direttrice dell’ufficio postale
Ristrutturazione ultimata, riapre l'ufficio postale di Albagiara - Nell'ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela.
Santa Sofia d'Epiro riapre l'ufficio postale dopo i lavori - Non a tempo di record, ma con il giusto rispetto delle tempistiche: Santa Sofia d'Epiro riapre la posta, gli uffici saranno attivi già dalle prossime ore.