L' ufficio postale riapre dopo i lavori di ammodernamento

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre al pubblico l'ufficio postale di Villa di Briano, in via Abele Sapio 10. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis-Casa dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ufficio - postale

Si spaccia per direttore ufficio postale e si fa dare 8mila euro

Rapina sventata all’ufficio postale al Vomero: indagini in corso per individuare i responsabili

San Mango sul Calore, cade l’accusa di peculato: riformata la condanna alla direttrice dell’ufficio postale

L'ufficio postale riapre dopo i lavori di ammodernamento; A Bovino riapre l'ufficio postale, a Castelluccio dei Sauri sono in corso i lavori dopo l'attacco criminoso; Porte Italiane, riapre in versione polis l'ufficio postale di Placanica.

Ristrutturazione ultimata, riapre l’ufficio postale di Albagiara - Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. Si legge su linkoristano.it

ufficio postale riapre dopoSanta Sofia d’Epiro riapre l’ufficio postale dopo i lavori - Non a tempo di record, ma con il giusto rispetto delle tempistiche: Santa Sofia d'Epiro riapre la posta, gli uffici saranno attivi già dalle prossime ore. Lo riporta bisignanoinrete.com

Cerca Video su questo argomento: Ufficio Postale Riapre Dopo