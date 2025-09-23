L’Ue trova l’accordo con l’Indonesia | Eliminerà il 98 per cento dei dazi
L’Unione Europea e l’Indonesia hanno trovato l’accordo per eliminare i rispettivi dazi. Lo ha annunciato Maros Sefcovic, il commissario Ue al Commercio. Alla stampa durante la consueta conferenza ha spiegato: «Questo accordo elimina oltre il 98% dei dazi doganali, rimuovendo quasi tutte le barriere commerciali e aprendo nuove vie per gli investimenti. Ne trarranno beneficio settori chiave per entrambe le parti: dall’olio di palma, al tessile e alle calzature in Indonesia, fino all’agroalimentare, all’automotive e alla chimica nell’Ue». Negotiations concluded: the EU-Indonesia trade deal opens new doors. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: trova - accordo
Calciomercato, trattative e rumors di oggi: la Juventus trova l’accordo per Jonathan David
Mara Venier si allontana da Domenica In, in bilico il suo futuro in Rai se trova l’accordo con Fazio
Faida dem sull’ex Ilva: l’accordo non si trova
Non sono d’accordo sul rigore concesso al #Pisa: tiro da distanza ravvicinata che tocca prima la gamba sinistra e finisce sul braccio di #Beukema che si trova in posizione naturale. I giocatori non sono pinguini - X Vai su X
Il derby #LazioRoma si gioca all'ora di pranzo Dopo la guerriglia dell'aprile scorso, l'allerta è alta e si è deciso di giocare alle 12.30 per limitare quanti più problemi possibile. Una scelta che non trova d'accordo il nostro opinionista. Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook