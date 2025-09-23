L’Unione Europea e l’Indonesia hanno trovato l’accordo per eliminare i rispettivi dazi. Lo ha annunciato Maros Sefcovic, il commissario Ue al Commercio. Alla stampa durante la consueta conferenza ha spiegato: «Questo accordo elimina oltre il 98% dei dazi doganali, rimuovendo quasi tutte le barriere commerciali e aprendo nuove vie per gli investimenti. Ne trarranno beneficio settori chiave per entrambe le parti: dall’olio di palma, al tessile e alle calzature in Indonesia, fino all’agroalimentare, all’automotive e alla chimica nell’Ue». Negotiations concluded: the EU-Indonesia trade deal opens new doors. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ue trova l’accordo con l’Indonesia: «Eliminerà il 98 per cento dei dazi»