L' Ue ha firmato un accordo commerciale con l' Indonesia | Via il 98% dei dazi

Dopo il trattato con il Mercosur, l'Unione europea firma un accordo commerciale con il quarto paese più popoloso al mondo: l'Indonesia. L'obiettivo di Bruxelles è proseguire verso la diversificazione commerciale, per evitare almeno in parte i danni conseguenti dell'accordo con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Today.it

Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Indonesia - BRUXELLES – La Commissione europea e l’Indonesia hanno appena firmato un accordo di libero scambio dopo anni di negoziato. Da ilsole24ore.com

Accordo con l’Indonesia, l’Europa sfida i dazi di Trump - Ue e Indonesia hanno raggiunto un accordo per azzerare i dazi sulla maggior parte dei beni scambiati tra il blocco e il Paese asiatico, sfidando la visione protezionista di Trump ... quifinanza.it scrive