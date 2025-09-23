lucca film festival oggi il premio alla carriera al regista gianni amelio

Protagonista della quarta giornata del Lucca Film Festival sarà Gianni Amelio (nella foto). Il regista riceverà infatti, stasera alle ore 21, al Cinema Astra, il Premio alla Carriera e introdurrà il suo film del 2017 “ La tenerezza “, con Renato Carpentieri e Giovanna Mezzogiorno. ll regista e sceneggiatore, che terrà domani una masterclass, ha vinto in carriera i più importanti premi italiani, tra i quali 3 David di Donatello, 6 Nastri d’Argento e 5 Globi d’Oro, Amelio è l’unico regista italiano a essersi aggiudicato per tre volte il premio EFA per il miglior film europeo dell’anno. Due i film fuori concorso in proiezione oggi, entrambi al Cinema Centrale: alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

