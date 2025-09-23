Lucca denunciato per trasporto di rifiuti pericolosi e targa falsificata Usava il trucco delle due auto gemelle

Due veicoli identici, dello stesso colore e con la stessa targa, fermi a bordo strada. Una vista singolare, che ha fatto insospettire gli agenti della polizia provinciale nel comune di Massarosa (Lucca). Quando la pattuglia si è avvicinata per effettuare le verifiche del caso, un uomo è salito a bordo di uno dei due veicoli, carico di rottami metallici, e ha cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato, identificato e sottoposto a indagini. È emerso così che l’uomo trasportava rifiuti pericolosi, servendosi delle due auto, una delle quali modificata per essere il “clone” dell’altra. 🔗 Leggi su Open.online