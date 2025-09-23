Luca Sammartino torna in Giunta | Schifani firma la nomina riaffidate le deleghe all' Agricoltura e alla Pesca
Luca Sammartino torna nella giunta della Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani lo ha nominato oggi (22 settembre) nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea al posto del dimissionario Salvatore Barbagallo. A Sammartino sono state riassegnate le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
