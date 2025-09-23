?Luca De Carlo FdI | Stefani? È l?indicazione della Lega non è il nome del centrodestra

Ilgazzettino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontida, parlando con i giornalisti, Luca Zaia ha detto: «In Veneto se il candidato sarà della Lega, sarà Alberto Stefani. Se non sarà della Lega, sarà un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Luca De Carlo (FdI): «Stefani? È l?indicazione della Lega, non è il nome del centrodestra»

