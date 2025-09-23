Louise Trotter è la donna che oggi siede sulla poltrona più ambita e impegnativa della moda italiana: quella di direttrice creativa di Bottega Veneta. Inglese di Sunderland, con una carriera costruita tra Londra, New York e Parigi, è diventata la prima donna nella storia del brand del gruppo Kering a guidarne la direzione artistica. Una conquista che non è soltanto personale, ma che rappresenta anche un segnale forte in un sistema ancora dominato dagli uomini. Il suo ingresso in Bottega Veneta coincide con un momento cruciale per la maison: il passaggio di testimone da Matthieu Blazy a lei, con lui che vola verso Chanel e lei che eredita un’eredità di vendite in crescita e borse iconiche come la Andiamo e la Sardine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Louise Trotter, chi è la direttrice creativa di Bottega Veneta