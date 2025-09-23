Lotto Zero della Secante il sindaco chiede lumi a Anas Nodo rotatoria | Troppi pericoli valutare l' interruzione
Resta irrisolto il nodo del Lotto Zero della Secante e l'incrocio con via San Cristoforo, nella frazione di Case Scuola Vecchia, resta uno dei punti più pericolosi, con un alto numero di incidenti. Il sindaco Enzo Lattuca torna a chiedere ad Anas aggiornamenti ufficiali in merito allo stato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
