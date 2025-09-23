Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 23 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (91) 72 (65) 88 (62) 74 (60) 31 (58) Cagliari: 42 (100) 85 (97) 8 (77) 48 (71) 65 (69) Firenze: 34 (101) 42 (87) 76 (74) 89 (49) 69 (48) Genova: 56 (64) 88 (63) 49 (56) 54 (52) 81 (44) Milano: 25 (90) 47 (57) 56 (56) 51 (53) 71 (52) Napoli: 25 (61) 8 (52) 33 (51) 42 (48) 66 (47) Palermo: 59 (81) 14 (68) 45 (57) 4 (53) 85 (49) Roma: 63 (73) 16 (60) 71 (55) 53 (46) 86 (45) Torino: 7 (71) 4 (67) 46 (59) 66 (51) 36 (48) Venezia: 5 (87) 54 (79) 15 (70) 58 (66) 16 (64) Nazionale: 82 (100) 59 (76) 35 (70) 58 (65) 26 (55). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

