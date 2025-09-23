Lotta scudetto il dato fa gioire Conte | l’eccezione è proprio il Napoli

Una statistica corrobora il sogno degli azzurri di vincere il campionato per il secondo anno consecutivo. Quattro su quattro: il Napoli non poteva cominciare meglio la Serie A 20252026. Neanche nelle stagioni scudettate i partenopei erano partiti così bene. Era dal 20212022 che gli azzurri non iniziavano il campionato con l’en plein. Gli uomini allora allenati da Luciano Spalletti riuscirono a inanellare la bellezza di otto successi di fila, per poi fermarsi in casa della Roma alla nona giornata. La squadra di Antonio Conte ha tutte le intenzioni di continuare questo filotto, a partire dalla prossima sfida, in programma domenica sera a San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lotta scudetto, il dato fa gioire Conte: l’eccezione è proprio il Napoli

