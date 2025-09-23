Lotta allo spaccio | arresti e sequestri di droga per 150mila euro tra autostrada e piazza della Pace

Tre arresti e il sequestro di oltre due chilogrammi di droga tra cocaina e hashish, che se fossero stati venduti avrebbe fruttato oltre 150mila euro. È questo il bilancio di due importanti operazioni di polizia contro lo spaccio di droga.Il primo intervento è avvenuto venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

