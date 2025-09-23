Lotta all' abbandono dei rifiuti il sindaco proroga di un mese l' attività degli ispettori ambientali

23 set 2025

ll sindaco Roberto Lagalla ha firmato l'ordinanza che proroga di un ulteriore mese l'attività sperimentale degli ispettori ambientali della Srr, la nuova figura introdotta per la prevenzione, la vigilanza e la sensibilizzazione verso il decoro urbano della città. L'attività dei 37 ispettori verrà.

