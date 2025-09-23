Lotta alla ' malamovida' dopo il coprifuoco per i minori arriva il Daspo urbano

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il “coprifuoco” notturno per i minori di 14 anni, l’amministrazione comunale di Casal di Principe, guidata dal sindaco Ottavio Corvino, è pronta a introdurre un nuovo giro di vite contro gli eccessi della movida. Si tratta del Daspo urbano, un pacchetto di misure che mira a colpire non solo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lotta - malamovida

Lotta ai motorini truccati e alla malamovida, il piano: "Strumenti per rilevare le manomissioni e verifica delle revisioni"

Lotta ai motorini truccati e alla malamovida, il piano: "Strumenti per rilevare le manomissioni e verifica delle revisioni"

Lotta alla 'malamovida', dopo il coprifuoco per i minori arriva il Daspo urbano.

Cassino, proposta choc contro la malamovida: «Coprifuoco agli under 14». Bocciata dal sindaco e da Exsodus - Coprifuoco per gli under 14 a Cassino: a casa entro mezzanotte altrimenti devono essere accompagnati da adulti, non possono stare in piazza da soli. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Malamovida Dopo Coprifuoco