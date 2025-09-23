di Benedetta Macchini La campagna elettorale per le Regionali è entrata nel vivo e la partita si gioca anche sui social. Scorrendo i profili Instagram e Facebook dei candidati emerge una comunicazione un po’ imbalsamata, con numeri di like e follower in caduta verticale e TikTok, il social media del momento, del tutto ignorato. Insomma, sembra che i giovani e i loro modi di informarsi siano parzialmente ignorati dai nostri politici. In questa tendenza generale dobbiamo dare merito a Eugenio Giani di aver svecchiato il suo modo di comunicare. Qualcuno potrebbe trovarlo fuori luogo (’cringe’ direbbe la Gen Z), ma i video del presidente uscente sul Trono di Spade o che tira a canestro sono diventati virali e hanno permesso di attirare su di lui le simpatie di molti giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lotta a colpi di like sui social. Giani tenta TikTok, Bundu virale. Tomasi meno pop e tanti seguaci