Loto Open Days | visite ginecologiche gratuite con ecografia all’ospedale di Rimini come prenotarle
“Prendersi cura della propria salute”. E’ l’invito che lancia l’associazione Loto Odv - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici in occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici che cade il 20 settembre e mira a sensibilizzare e informare le donne sull'importanza della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: loto - open
Oggi - dalle 17:00 alle 00:00 VISION open air Guests djs (a-z) JAMIE JONES b2b JOSEPH CAPRIATI SILVIE LOTO White Off Per il suo primo Vision Open Air dopo la pausa estiva, all’ex Macello di Milano si riparte come meglio non si potrebbe, con un tridente - facebook.com Vai su Facebook
Loto Open Days: visite ginecologiche gratuite con ecografia all’ospedale di Rimini, come prenotarle; Loto Open Days: visite ginecologiche gratuite a Rimini il 5 e 26 ottobre; Molestie sessuali: prof di Rimini assolto con formula piena.
Rimini, “Loto Open Days”: all’Infermi visite ginecologiche gratuite con ecografia - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici in occasione della ... Lo riporta chiamamicitta.it
(H) OPEN DAY - Visite ginecologiche gratuite - Open Day, promossa dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda) e con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), ... Riporta regione.campania.it