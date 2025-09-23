L' ospedale Ceccarini piange il medico esperto in Angiologia Una vita dedicata ad aiutare gli altri

Sanità riccionese in lutto per la scomparsa del medico Carlo Renzi, 60 anni, dirigente dell’unità operativa di Medicina e Angiologia dell’ospedale Ceccarini di Riccione oltre a essere referente del servizio di Angiologia dell’ospedale Infermi di Rimini. E’ mancato all’ospedale Infermi di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

L'ospedale Ceccarini piange il medico esperto in Angiologia. Una vita dedicata ad aiutare gli altri; Cronaca.

