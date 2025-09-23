L' oroscopo di oggi - martedì 23 settembre 2025

?Ariete ??. In questo martedì caro Ariete, riprendi quota e la possibile tensione accumulata nei giorni scorsi, proprio come è tua usanza, verrà spazzata via dalla determinazione che hai di agire e far funzionare le cose a dovere. Marte tuo pianeta guida nel segno dello Scorpione, aiuta a valorizzare al meglio i sentimenti, ma anche la vita lavorativa. Oggi puoi organizzare un viaggio per il fine settimana, oppure iniziare a valutare nuove proposte professionali o di studio. In amore c’è desiderio di conquista e di apprezzamenti da chi ti è accanto. Puoi andare finalmente in scena, interpretando la migliore versione di te stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - martedì 23 settembre 2025

