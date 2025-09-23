L' oro dell’Albana scintilla a Bertinoro con ' Vino al vino' E si incorona il vincitore dell' ottavo master
Riflettori puntati sull’Albana domenica 28 settembre a Bertinoro, con l’edizione 2025 di “Vino al Vino”. In una giornata interamente dedicata alla valorizzazione dei vini del territorio, infatti, il protagonista indiscusso è proprio questo vitigno che si impone come il testimone più autorevole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
