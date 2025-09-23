Lorenzo Musetti sconfitto in finale a Chengdu | niente titolo Tabilo vince al tie-break del terzo set
Lorenzo Musetti oggi, martedì 23 settembre, ha perso la finale ai 'Chengdu Open', Atp 250, 1.190.210 dollari di montepremi, contro il cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del ranking.Musetti, numero 9 del ranking Atp, dopo aver annullato due match-point, è stato battuto al tie break del terzo set. 🔗 Leggi su Today.it
