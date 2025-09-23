Lorenzo Musetti sciupa l’occasione per diventare n 8 del mondo | il nuovo ranking ATP e il mancato sorpasso

Lorenzo Musetti aveva una ghiotta occasione per guadagnare una posizione nel ranking ATP e diventare numero 8 del mondo, operando il sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur. Il tennista italiano avrebbe scalato un gradino nella classifica internazionale se fosse riuscito a imporsi nella finale del torneo ATP 250 di Chengu, ma sul cemento della località cinese ha perso al tie-break del terzo set contro il cileno Alejandro Tabilo. Il toscano ha ceduto con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(5) al cospetto del numero 112 del mondo, tra l’altro non concretizzando due match-point sul servizio del sudamericano nel dodicesimo gioco della terza frazione e un vantaggio di 4-1 nel tie-break decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti sciupa l’occasione per diventare n. 8 del mondo: il nuovo ranking ATP e il mancato sorpasso

