Lorenzo Musetti resta vicino alle ATP Finals | Draper non ci sarà vantaggio solido sul primo inseguitore nella Race

Lorenzo Musetti occupa il settimo posto nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha messo da parte 3.235 punti, frutto in particolar modo di cinque risultati di lusso: la finale del Masters 1000 di Montecarlo (650 punti), le semifinali degli Internazionali d’Italia e del Masters 1000 di Madrid (400 punti a testa), la semifinale del Roland Garros (800) e i quarti di finale agli US Open (400). Il bottino del toscano sarebbe potuto essere ancora migliore se oggi pomeriggio avesse sconfitto il cileno Alejandro Tabilo nell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Chengdu, portandosi così a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti resta vicino alle ATP Finals: Draper non ci sarà, vantaggio solido sul primo inseguitore nella Race

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti è davvero sceso in campo con una giacca Bottega Veneta

Lorenzo Musetti subito eliminato a Wimbledon: l’azzurro paga il mese di stop

Partenza in salita per Lorenzo Musetti subisce il break nell'ottavo game, con Tabilo che riesce a chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-3 Riuscirà l'azzurro a rimontare? - X Vai su X

Lorenzo Musetti lascia solo quattro game a Shevchenko e si prende la finale di Chengdu - facebook.com Vai su Facebook

Musetti distrutto dopo la finale persa contro Tabilo a Chengdu: “È da tanto che non vinco” - Lorenzo Musetti perde ancora la finale di Chengdu: due match point sprecati e lacrime in panchina contro Tabilo, resta il digiuno di titoli dal 2022 ... fanpage.it scrive

Musetti, la prima chance è andata: perde la finale di Chengdu contro Tabilo. E il tabù continua - 6 (5) – e vince il suo terzo titolo in carriera, il primo della stagione. Come scrive ilfattoquotidiano.it