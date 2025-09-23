Lorenzo Musetti perde la finale di Chengdu | Tornare a vincere? Solo questione di tempo
Lorenzo Musetti ha perso ben cinque finali negli ultimi due anni: nel 2024 si arrese all’ATP 500 di Londra (Queen’s), all’ATP 250 di Umago e all’ATP 250 di Chengdu; nel 2025 ha ceduto sempre nell’evento sul cemento cinese e anche al Masters 1000 di Montecarlo. Il bilancio non è certo dei migliori per il toscano, che non alza al cielo un trofeo dal 2022, quando fece festa ad Amburgo e a Napoli. Si sperava che il 23enne potesse invertire la rotta nel pomeriggio odierno, ma non ha sfruttato due match point nel dodicesimo gioco del terzo set sul servizio del cileno Alejandro Tabilo e sul 4-1 del tie-break non è riuscito a chiudere i conti, cedendo al cospetto del numero 112 del mondo e sprecando l’occasione di diventare numero 8 del mondo superando l’australiano Alex de Minaur nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
