Lorenzo Musetti manca 2 match point e si arrende a Tabilo | prosegue a Chengdu il rapporto negativo con le finali

La rinascita di Alejandro Tabilo è completa. Dopo un lunghissimo periodo negativo, le ultime due settimane sono state quasi miracolose per lui: finale al Challenger di Guangzhou e ora, partendo dalle qualificazioni, vittoria all’ATP 250 di Chengdu. Quasi un momento miracoloso, quello del ventottenne. Solo che ad andarci di mezzo è Lorenzo Musetti, che non riesce così a vincere il torneo da testa di serie numero 1. 6-3 2-6 7-6(5) il punteggio finale in due ore e 37 minuti: per il toscano è la quinta finale persa su sette occasioni in cui l’ha raggiunta, e prosegue un digiuno che dura da Napoli 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
