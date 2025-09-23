Lorenzo Musetti deve invertire una tradizione negativa nelle Finali ATP | ultimo titolo nel 2022!
Lorenzo Musetti sta disputando senz’ombra di dubbio la miglior stagione della carriera, avendo fatto breccia finalmente nella top10 con un best ranking di n.6 al mondo e ottenendo dei risultati notevoli soprattutto sulla terra battuta (almeno in semifinale nei tre 1000 sul rosso e al Roland Garros), ma ad oggi manca ancora all’appello la conquista di un titolo. Nel corso del 2025 l’azzurro ha giocato infatti sin qui una sola finale, persa a Montecarlo contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz in rimonta per 3-6 6-1 6-0. Il tennista carrarino meriterebbe di coronare quest’annata estremamente positiva con almeno un trofeo in bacheca, anche per interrompere un digiuno iniziato addirittura il 17 ottobre 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
