Lorenzo Lucca celebra il primo gol con il Napoli con una frase in napoletano | parole possenti

Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Napoli, nella partita di Serie A con il Pisa, Lorenzo Lucca ha lanciato un messaggio e lo ha scritto in napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lorenzo - lucca

Napoli, chiuso il colpo Lorenzo Lucca: l’attaccante sarà il vice Romelu Lukaku

Napoli, è fatta per Lorenzo Lucca. Raggiunto l’accordo con l’Udinese

Lorenzo Lucca chiude il primo poker di mercato del Napoli

Lorenzo Lucca-Napoli: ambientarsi con stile... #SSCNapoli #LorenzoLucca #SpazioNapoli - X Vai su X

Lorenzo Lucca contro il Pisa ha trovato il primo gol con la maglia del Napoli. ? Grande esultanza da parte di Antonio Conte che è corso in campo per abbracciarlo - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Lucca celebra il primo gol con il Napoli con una frase in napoletano: parole possenti; Napoli, un altra big di Serie A si inserisce nella corsa per Lucca; Udinese, Lucca pronto ad infiammare il mercato: il punto sui club interessati.

Lorenzo Lucca celebra il primo gol con il Napoli con una frase in napoletano: parole possenti - Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Napoli, nella partita di Serie A con il Pisa, Lorenzo Lucca ha lanciato un messaggio e lo ha scritto in ... Da fanpage.it

Lucca: “Segnare il primo gol nel Napoli è bellissimo, ho trovato il gruppo più bello della mia carriera” - Il centravanti del Napoli Lorenzo Lucca ha parlato in conferenza stampa nel post- Riporta iamnaples.it