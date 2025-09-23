Loredana Bertè | Grazie Civita Castellana mi hai travolta d' affetto | FOTO e VIDEO

Viterbotoday.it | 23 set 2025

Grazie Civita Castellana, mi avete travolta d'affetto”. Loredana Bertè ringrazia la cittadina che sabato 20 settembre l'ha accolta come una regina.Il VIDEO del concerto di Loredana Bertè a Civita CastellanaEd è proprio regina che Bertè si è confermata. Regina del rock italiano, indiscussa e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

