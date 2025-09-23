Loredana Bertè | A Gaza i bambini muoiono di fame e io mi sento una stron*a

Loredana Bertè dimostra ancora una volta la sua solidarietà al popolo palestinese e lo fa condividendo anche una canzone di 30 anni fa in cui parla di medio oriente e genocidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: loredana - bert

Le immagini del concerto di Loredana Bertè negli scatti di Stefano Marigliani Photography - facebook.com Vai su Facebook

Il NOSTRO compleanno, legate per sempre. Auguri Mimì, mi manchi tanto. Tua Lola E a tutti voi, grazie per gli auguri! #loredanabertè #miamartini - X Vai su X

Gaza, i bambini malati della Striscia potranno curarsi negli ospedali del Friuli - Gli ospedali del Friuli Venezia Giulia pronti ad accogliere i bambini di Gaza in stato di necessità. Riporta ilgazzettino.it

Striscia di Gaza: Reem Alreqeb (SOS Children’s Villages Palestine), “catastrofe umanitaria senza precedenti e i bambini pagano il prezzo più alto” - Oltre mezzo milione di persone vive in condizioni di fame estrema, e il sistema sanitario è completamente devastato. Secondo agensir.it