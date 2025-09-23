L’Ordine degli Architetti napoletani cambia sede e si trasferisce a Napoli Est
Dopo 22 anni nello storico edificio della Galleria Umberto, gli architetti napoletani trovano una nuova “casa” e lanciano una sfida sul futuro della città. NAPOLI. Dopo 22 anni l’Ordine degli architetti di Napoli cambia sede e dallo storico edificio della Galleria Umberto di Napoli si trasferisce in via Brin 55, nella periferia Est della città. . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: ordine - architetti
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”
Ordine degli Architetti di Como, Giovanna Saladanna nuovo presidente
L'ordine degli architetti preoccupato per l'agrivoltaico e il fotovoltaico a terra
Ordine Architetti Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Campania, la nuova sede dell’Ordine degli Architetti a Napoli Est: mercoledì 24 settembre l’inaugurazione - Dopo 22 anni nello storico edificio della Galleria Umberto, gli architetti napoletani trovano una nuova "casa" e lanciano una sfida sul futuro della città ... Secondo sciscianonotizie.it
Napoli, luci e ombre della Mostra d'Oltremare, che oggi l'Ordine degli architetti vorrebbe rilanciare - Sono questi gli elementi che più di ogni altro caratterizzano la Mostra d’Oltremare di Napoli, marcando una piacevole dissonanza con il resto della città millenaria. Da corriere.it