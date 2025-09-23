E’ scontro politico sulle linee programmatiche presentate dall’amministrazione Glorio. L’opposizione contesta quello che definisce "un libro dei sogni". "Nei primi 100 giorni della nuova amministrazione Glorio, la città di Osimo avrebbe dovuto assistere a una rivoluzione di interventi e cambiamenti – almeno a leggere la lunga lista del ’libro dei sogni’ pubblicata in campagna elettorale e presentata nelle linee programmatiche. Peccato che, dopo tutto questo entusiasmo mediatico, la realtà sia rimasta molto più prosaica: la Glorio ha pensato bene di limitarsi a portare avanti solo le opere già avviate dal commissario prefettizio, mentre per quanto riguarda tutti gli altri progetti ’epocali’? Rinviati senza troppa fantasia direttamente al 2026, se tutto va bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione contro il "libro dei sogni": "Non c’è stata nessuna rivoluzione"