L' Open Day per la presentazione del corso Its Edge Developer
Arezzo, 23 settembre 2025 – Si terrà martedì 23 settembre alle 10.30 l'Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l'Intelligenza Artificiale nella gestione di dati in tempo reale e rivoluzionare l'industria 4.0. In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: open - presentazione
«Giudizio sospeso», il documentario di Open sulla giustizia minorile, la presentazione alla Camera. Ascani: «Gravi segnali nelle carceri che ci devono far riflettere»
Alatri, Open day a Piazza Rosa: presentazione dei risultati delle indagini archeologiche e prospettive di valorizzazione
Torna il corso di Ais Liguria per diventare sommelier: a Genova l'open day di presentazione
Palazzo Caprioli. Dario Lessing · Elfe. OPEN DAY YOGA 5 ottobre 2025 10:00 Presentazione programma Accademia 10:30-12:30 Iyengar Yoga e Yoga Kundalini Aperto a tutti i livelli! Anche senza nessuna esperienza nello yoga. Con @margherita__baratti e - facebook.com Vai su Facebook
L'Open Day per la presentazione del corso Its Edge Developer; Corsi di teatro, open day nella Tuscia; Il 12 maggio Open Day del CSC - Sede Lombardia e presentazione del Corso di Pubblicità e Cinema d’Impresa.
Open Day LaboratorioCentroVoce Senigallia e Presentazione Film Saggio “D’IO Confessioni” - Il LaboratorioCentroVoce di Senigallia invita la cittadinanza all’Open Day in programma sabato 20 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzetto Baviera. Segnala senigallianotizie.it
Confindustria, l’open day per la presentazione del corso “Its cloud developer” - Arezzo, 1 giugno 2023 – Si terrà martedì 6 giugno alle 11 l’Open Day per la presentazione del corso ITS CLOUD DEVELOPER finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire ... Da lanazione.it