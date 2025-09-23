Arezzo, 23 settembre 2025 – Si terrà martedì 23 settembre alle 10.30 l'Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l'Intelligenza Artificiale nella gestione di dati in tempo reale e rivoluzionare l'industria 4.0. In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

