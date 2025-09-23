Lookman Inter, La Gazzetta dello Sport svela un nuovo retroscena sulla trattativa che ha animato l’estate nerazzurra e sfumata sul finale. Il mercato estivo ha chiuso i battenti e con esso anche l’opportunità per l’ Inter di ingaggiare Ademola Lookman. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro aveva raggiunto un’intesa con l’ entourage del calciatore e il contratto per il nigeriano era praticamente pronto. L’accordo prevedeva un contratto fino al 2030 e uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione, che avrebbe rappresentato un rinforzo importante per l’attacco interista. Tuttavia, nonostante l’accordo tra le parti sul piano economico, la trattativa con l’ Atalanta non è andata a buon fine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, svelato un nuovo retroscena sulla trattiva: c’era già la bozza dell’accordo! I dettagli