L’Onu va in frantumi sul riconoscimento della Palestina Cresce il fronte dei favorevoli ma Netanyahu e Trump stoppano ogni discussione | Non succederà mai

Si è aperta tra mille tensioni – e probabilmente proseguirà anche oggi con lo stesso copione – l’80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, in cui si discute del riconoscimento dello Stato di Palestina. Una partita, quella per dare una patria ai palestinesi, che vede fronteggiarsi due distinti schieramenti: il primo composto da almeno 145 Paesi su 193, favorevoli al riconoscimento; il secondo formato da almeno 45 Stati, divisi tra chi è del tutto contrario – come Israele – e chi, come Italia, Germania e soprattutto Stati Uniti, ritiene che i tempi non siano ancora maturi. C’è chi dice sì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Onu va in frantumi sul riconoscimento della Palestina. Cresce il fronte dei favorevoli, ma Netanyahu e Trump stoppano ogni discussione: “Non succederà mai”

