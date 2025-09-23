L' Onu compie 80 anni e apre l' Assemblea generale
Le Nazioni Unite celebrano quest'anno il loro ottantesimo anniversario, ma secondo la stessa organizzazione non c’è molto da festeggiare perché è nel mezzo di una “tempesta perfetta”, ha detto Tom Fletcher, il massimo funzionario delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari e di emergenza: l’Onu è “sottofinanziato, sovraccarico e sotto attacco”, dall'anno scorso ha perso il 40 per cento dei suoi finanziamenti, soprattutto dagli Stati Uniti. Dovrà tagliare 500 milioni di dollari dal bilancio del prossimo anno e perdere il 20 per cento del suo personale. Sul piano politico, il Consiglio di sicurezza è in una situazione di stallo sulle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Al Palazzo di Vetro gli 80 anni dell’Onu con la Palestina in prima pagina; Al via l'Assemblea generale Onu: da Zelensky a Netanyahu, ecco il programma; La storia dell'Onu, che compie 80 anni.
FNs 80-årsjubileum: mellom globale kriser og konflikter - Le Nazioni Unite celebrano il loro ottantesimo anniversario, mentre affrontano conflitti che mettono a rischio la stabilità globale. Riporta notizie.it
Onu e Usa, separati in casa. E se il Palazzo di Vetro diventa un luogo ininfluente non è solo per colpa di Trump - L'hanno ribattezzata la Coppa del mondo della diplomazia, non fosse che la diplomazia è diventata un campionato di serie B nell'era dei rapporti internazionali regolati dalla ... Secondo ilmessaggero.it