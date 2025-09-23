L’Onu avverte UEFA e FIFA e chiede l’esclusione di Israele | Gli organismi sportivi non chiudano un occhio
L’Onu avverte UEFA e FIFA, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite solleva preoccupazioni sulle violazioni dei diritti umani legate allo sport. In attesa delle decisioni da parte di UEFA e FIFA, l’ ONU ha rivolto una richiesta ai massimi esponenti del calcio internazionale, sollecitando azioni concrete contro le violazioni dei diritti umani. LA NOTA – «Lo sport deve respingere la percezione che tutto proceda come se niente fosse. Gli organismi sportivi non devono chiudere un occhio sulle gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie». 🔗 Leggi su Internews24.com
L’AIAC a Gravina: «Chieda a UEFA e FIFA di sospendere Israele dal calcio» - L’AIAC, l’associazione degli allenatori italiani di calcio, guidata da Renzo Ulivieri, ha scritto una lettera al presidente della Figc Gabriele Gravina. lettera43.it scrive
Italy soccer coaches ask Israel suspended by FIFA, UEFA - Italian soccer coaches, ANSA has learned, have sent a letter to the president of the Italian Soccer Federation (FIGC), Gabriele Gravina, asking for action for Gaza and for the request to be submitted ... Lo riporta ansa.it