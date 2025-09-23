L’Onu avverte UEFA e FIFA e chiede l’esclusione di Israele | Gli organismi sportivi non chiudano un occhio

L’Onu avverte UEFA e FIFA, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite solleva preoccupazioni sulle violazioni dei diritti umani legate allo sport. In attesa delle decisioni da parte di UEFA e FIFA, l’ ONU ha rivolto una richiesta ai massimi esponenti del calcio internazionale, sollecitando azioni concrete contro le violazioni dei diritti umani. LA NOTA – «Lo sport deve respingere la percezione che tutto proceda come se niente fosse. Gli organismi sportivi non devono chiudere un occhio sulle gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie». 🔗 Leggi su Internews24.com

