Londra da Elton John a Naomi | sfilata Burberry con star
Londra, 23 set. (askanews) - Parterre di celebrities a Londra alla sfilata Burberry, che ha chiuso la Fashion Week londinese. Lo show, sulle note dei Black Sabbath, il cui cantante Ozzy Osbourne è scomparso a luglio scorso, è andato in scena sotto il tendone di Perks Field a Kensington. "Credo che sia nato dal fatto che ho passato l'estate ad ascoltarli, soprattutto quando Ozzy Osbourne è venuto a mancare. Per essere sincero, è qualcosa di molto personale per me: era la musica che ascoltava mio padre, una delle sue band preferite", ha spiegato il direttore creativo Daniel Lee. In prima fila ad assistere alla presentazione della collezione primavera-estate, c'erano tra gli altri Elton John, gli attori Jonathan Bailey e Vanessa Williams, il tennista Jack Draper, la top model Naomi Campbell e la cantante Raye. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La London Fashion Week è iniziata, ma a Londra c'è un altro evento imperdibile: la Gianni Versace Retrospective Agli Arches London Bridge ti aspettano oltre 450 capi e accessori originali, fotografie e look leggendari indossati da Princess Diana, Naomi Cam
