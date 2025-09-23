London Fashion Week in passerella la moda amata dalle royals

Leggi Roksanda, Erdem o Emilia Wickstead e la mente vola subito a Kate Middleton & C. perché l'influenza che hanno le reali sulla moda britannica è indubbia. Tra anniversari, nuove ispirazioni e abiti recuperati dai rifiuti di re Carlo, ecco quello che è successo alla Settimana della moda londinese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Burberry testa la sua strategia di rilancio sulla passerella della London Fashion Week; London Fashion Week, in passerella la moda più amata dalle royals; 12 tendenze primavera estate 2026 per 12 passerelle della London Fashion Week.

