Sono tanti i volti in grado di raccogliere il testimone dell’attivista. Tra questi Mikey McCoy, che alle esequie ha citato Kierkegaard.. Polemiche per il discorso di Trump ai funerali di Kirk. Però il tycoon ha anche detto che la vedova potrebbe indurlo a cambiare.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’onda conservatrice avanza con Charlie. C’è un’armata di eredi tra i giovani Maga