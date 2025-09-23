L’onda conservatrice avanza con Charlie C’è un’armata di eredi tra i giovani Maga

Laverita.info | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tanti i volti in grado di raccogliere il testimone dell’attivista. Tra questi Mikey McCoy, che alle esequie ha citato Kierkegaard.. Polemiche per il discorso di Trump ai funerali di Kirk. Però il tycoon ha anche detto che la vedova potrebbe indurlo a cambiare.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217onda conservatrice avanza con charlie c8217232 un8217armata di eredi tra i giovani maga

© Laverita.info - L’onda conservatrice avanza con Charlie. C’è un’armata di eredi tra i giovani Maga

In questa notizia si parla di: onda - conservatrice

Cerca Video su questo argomento: L8217onda Conservatrice Avanza Charlie