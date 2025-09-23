Lonato | musica & meditazione per la pace

Bresciatoday.it | 23 set 2025

Meditazione al tramonto con concerto di Handpan. Co: Giulia Cataudella insegnante qualificata di Mindfulness, naturopata ad indirizzo riflessologico, specializzata sul Tocco e tecniche meditativeFilippo Baldin musicista e suonoterapeuta. È necessario portare: tappetino, cuscino, coperta e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

