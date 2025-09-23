L' Oms a Trump | I vaccini non causano l' autismo salvano vite

Roma, 23 set. (askanews) - Non ci sono dimostrazioni che il Tylenol o i vaccini causano l'autismo, ha dichiarato il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tarik Jasarevic, parlando da Ginevra. La dichiarazione è arrivata poco dopo quanto detto dal presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca in merito a una correlazione, non provata, tra l'uso del paracetamolo, principio attivo della marca americana di largo consumo Tylenol, per le donne in gravidanza e l'autismo, oltre all'annuncio di una stretta sul programma per le vaccinazioni infantili. Proprio in merito a questo, il portavoce dell'Oms ha affermato: "I vaccini salvano vite, lo sappiamo, non causano l'autismo, si tratta di un fatto provato dalla scienza e queste cose non dovrebbero essere messe in discussione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Oms a Trump: "I vaccini non causano l'autismo, salvano vite"

