L'omicidio di Giancarlo Siani | quell'ultimo articolo che fece tremare la camorra
Giancarlo Siani, un giovane giornalista di 26 anni, venne barbaramente ucciso dalla camorra. Il suo unico "errore"? Aver rivelato la verità, esponendo i legami occulti tra potere e criminalità organizzata. Una vicenda di coraggio, sacrificio e una denuncia scomoda che ancora oggi funge da monito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dall’omicidio per mano della camorra
Omicidio Giancarlo Siani, un musicista napoletano firma la sigla finale del documentario
Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio, suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare
Domani 23 settembre, in occasione del quarantennale del barbaro omicidio del giornalista, amante della verità e della giustizia, Giancarlo Siani, la nostra scuola sarà impegnata in una attenta riflessione su questa figura di giovane nobile ucciso a 26 anni a N
Omicidio Siani, il fratello: "Giancarlo quarant'anni dopo"
L’omicidio di Giancarlo Siani: quell’ultimo articolo che fece tremare la camorra; La Generazione Siani riparte da Giancarlo: oggi l'evento del Mattino; Lo sguardo di Giancarlo Siani. Un dialogo con Isaia Sales nel 40esimo dell’omicidio.
40° anniversario dell’omicidio di Giancarlo Siani, Mattarella “La sua testimonianza vive nella società” - Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del quarantesimo anniversario dell'omicidio di Giancarlo Siani. italpress.com scrive
Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il giornalismo di oggi - Il cronista ucciso dalla camorra a 26 anni raccontava i legami tra criminalità e potere con un giornalismo di inchiesta oggi in pericolo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it